藝人林千又過去和納豆交往時，鬧出「22K風波」聲名大噪，近年淡出娛樂圈，轉換跑道經營服飾品牌，沒想到日前PO出去花蓮玩的照片，因為沒戴口罩慘遭網友出征，事隔數日後，她轉發網路文章透露多日來的無奈心情。

林千又日前在Instagram限時動態PO岀遊花蓮的照片，只見她在各大景點皆未戴上口罩，遭到網友集體出征，針對此事遲遲未發文說明，沉默數日後，她在限時動態分享粉絲專頁「語錄點滴」的文章，只見內容寫道：「你發現沒有，不管說話多麼嚴謹，總會有人歪曲你的意思。換句話說，一個人想看不慣你可以有無數種理由，沒有理由都能硬掰出理由。所以沒必要花時間為自己辯解，懂的人自然懂，不懂你的人就隨便他們怎麼想吧。」道出自己無奈心境。

林千又稱出遊照全是昔日舊照。（圖／cocomademedomydream IG）

事發後，林千又被發現火速關閉留言，並將限時動態刪除，但被快一步的網友備份截圖，根據《三立新聞》報導，林千又表示網友截圖的都是舊的影片和照片，並非疫情爆發後的照片，不過根據《TVBS》報導，林千又和男性友人於22日入住此五星度假酒店，針對無視規定不戴口罩拍照打卡，花蓮縣政府也已經祭出罰單。

林千又轉發網路文章曝無奈心境。（圖／cocomademedomydream IG）

林千又雖試圖滅火卻得到反效果，讓網友留言砲轟：「不要騙是舊照片啦！大家都知道你去花蓮玩」、「這裡有公眾人物防疫期間出去玩又沒戴口罩」、「不要把花蓮當成你的避難所，不戴口罩無視規定嗎」、「因為疫情我們回不去家鄉，仍有人不戴口罩跑去花蓮玩」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)