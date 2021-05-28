海木耳的蛋白質含量高於銀耳及黑木耳，纖維質含量高於豆類、五穀類、蔬果類。（金門縣水試所提供）

金門縣水試所養殖「海木耳」成果可觀，今起至6月4日以每斤（500g）新台幣150元的回饋鄉親。

該所表示，因防疫期間只接受電話訂購，領取時間另行通知，不辦理現場販售。相關資訊也將刊登於水試所臉書「守鱟幸福」粉絲專頁，歡迎查詢。

縣水試所說明，「海木耳」為海洋中的一種藻類，外型叢生花瓣狀，像一朵牡丹花，在日本稱為「長壽菜」，其蛋白質含量高於銀耳及黑木耳，纖維質含量高於豆類、五穀類、蔬果類。此外，富含礦物質鈣、磷、鉀、鎂、鋅、鐵、硒、維生素E、不飽和脂肪酸EPA及人體必需的胺基酸，是高纖美味的好食材，口感相似於海帶。

另海藻擁有陸域上蔬果所沒有的海洋中微量元素及各式各樣的海藻多醣，海藻多醣具有絕佳的抗氧化能力，防止細胞老化，清除體內自由基，多吃海藻，有助於維持人體的基本新陳代謝，增加身體的免疫力。

由於生鮮的「海木耳」不易儲存，應盡速食用，冷藏可保存1天，冷凍保存則可達半年。料理前以清水清洗，可以川燙後冰鎮添加醋、蒜、薑、糖、小黃瓜絲等食材調味涼拌；或直接以蒜、薑爆香後加入新鮮「海木耳」直接熱炒；或加入湯品中煮湯；也可添加於蒸蛋中，或加入各式料理，都是美味佳餚。

該所指出，海藻養殖屬於低碳養殖，而大型海藻是海洋中的基礎生產者，海藻成長需行光合作用，吸收水體中的二氧化碳及含氮化合物，可降低水中pH值，淨化水質，將其轉化為成長所需之能量，對海洋環境有相當助益。

(中時 )