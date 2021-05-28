何安派出所員警27日晚上在文昌二街當場查獲按摩店假關門真營業。（民眾提供／盧金足台中傳真）

公告停業偷接客 婦辯1對1按摩未群聚遭打臉 中市府開罰6萬元

不甩衛福部長陳時中苦勸的眼淚，假關門真營業；台中市政府要求相關娛樂場所暫時停業避免群聚，還是有業者以身試法，何安派出所員警27日晚上九時14分許，在文昌二街當場查獲按摩店40歲林男負責人，為55歲張女於店內進行按摩，婦人辯稱1對1按摩並未群聚，但按摩店為市府公告應暫停營業之行業，店門口清楚張貼暫時停業公告，推托之詞立刻遭打臉，市府經發局表示，依照《傳染病防治法》開罰6萬元。

警察局第六分局積極協助複查應停業場所，確認業者是否遵守防疫規定，避免出現防疫破口，發現仍有業者私自營業，蒐證後依規定移送裁處。

警第六分局配合政府防疫政策，每日安排專責警力持續複查防疫強制停業之店家，何安派出所員警27日晚間在文昌二街當場查獲按摩店明明張貼暫停營業公告，店內仍燈火通明，林姓男子為55歲張姓女客人於店內進行按摩。

婦人向警方辯稱「1對1按摩並未群聚」，警方提醒按摩店為市府公告應暫停營業之行業，店門口亦清楚張貼暫時停業公告，馬上打臉這名挑戰疫情規定的女客人。

中市府經發局表示，依照《傳染病防治法》第67條第1項第2款規定罰6萬元，絕不寬貸。

警第六分局分局長吳耀南強調，防疫視同作戰，疫情期間已查獲多起違反防疫規定之群聚及營業行為，警方將持續加強取締不法，防堵疫情破口，對於違反相關規定業者，必定收集相關事證函請市政府權責機關依法開罰，呼籲業者切勿心存僥倖心態，應確實遵守防疫規定，共同守護國人健康。

(中時 )