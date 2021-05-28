京東物流首日掛牌開盤價高招股價14％ 好於大市表現 11:002021/05/28 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由大陸電商平台京東分拆的京東物流28日首日在港股掛牌，開盤價較招股價高14％，好於大市表現。 京東物流開盤報46.05港元，招股價則為40.36港元。大盤恆生指數高開0.36％。上午10：44京東物流報45.15港元，漲11.87％。 這家供應鏈基礎設施服務商此前招股獲散戶熱捧，公開發售部分超額認購714倍，凍結市場資金逾5,000億港元，認購一手股份的中籤率為8％。上市前夕暗盤價較招股價曾高見近三成。 李寧遭創辦人旗下企業減持套現逾38億港元 股價跌逾3％ 板橋推案續添供給 文化路指標案登場 (工商 ) #京東物流 #招股價 #開盤價 #港元 #大市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 2021大阪、京都住宿新選擇 近畿地方新飯店一把抓 09:242021/05/18 生活 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 10:442021/05/18 財經 一銀海外獲利動能 胡志明市分行接棒下一個「金雞母」 11:072021/05/18 財經 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 美IPO降溫 面臨關鍵轉折點 04:102021/05/18 全球財經 《熱門族群》台積電回神 供應鏈添翼 11:432021/05/18 財經 財經熱門新聞 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 供電拉警報！昨用電創歷史新高 今續亮「吃緊」黃燈 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 財經 南山人壽證實1名業務員確診 匡列4名接觸者 - 財經 台灣若步入封城 謝金河再示警：經濟爆大災難 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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