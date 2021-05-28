由大陸電商平台京東分拆的京東物流28日首日在港股掛牌，開盤價較招股價高14％，好於大市表現。

京東物流開盤報46.05港元，招股價則為40.36港元。大盤恆生指數高開0.36％。上午10：44京東物流報45.15港元，漲11.87％。

這家供應鏈基礎設施服務商此前招股獲散戶熱捧，公開發售部分超額認購714倍，凍結市場資金逾5,000億港元，認購一手股份的中籤率為8％。上市前夕暗盤價較招股價曾高見近三成。

(工商 )