人民幣兌美元中間價連升4日，28日創逾3年高。

官方開出的人民幣中間價報6.3858，較上日報6.4030，升172點，創逾3年高。

在岸人民幣28日上午10：40報6.3769，升63點，離岸人民幣報6.3703，升6點。

中國外匯市場自律機制昨日召開會議稱，目前外匯市場總體平衡，未來人民幣既可能升值、也可能貶值；企業和金融機構都應積極適應匯率雙向波動的狀態，企業要避免偏離風險中性的「炒匯」行為，警告「不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸」。

(工商 )