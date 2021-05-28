人民幣中間價升破6.39 創逾3年高 10:592021/05/28 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價連升4日，28日創逾3年高。 官方開出的人民幣中間價報6.3858，較上日報6.4030，升172點，創逾3年高。 在岸人民幣28日上午10：40報6.3769，升63點，離岸人民幣報6.3703，升6點。 中國外匯市場自律機制昨日召開會議稱，目前外匯市場總體平衡，未來人民幣既可能升值、也可能貶值；企業和金融機構都應積極適應匯率雙向波動的狀態，企業要避免偏離風險中性的「炒匯」行為，警告「不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸」。 人民幣存款餘額 5個月新低 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 (工商 ) #創逾 #人民幣中間價 #貶值 #升值 #升破 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 10:182021/05/18 財經 報復性消費放緩 5月信用卡刷卡金 難樂觀 04:102021/05/18 金融．稅務 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 隱含價值破兆元! 國壽：股價將反應 04:102021/05/18 財經要聞 滬指午盤收升2點 深成指跌28點 12:302021/05/18 財經 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 《觀光股》亞洲藏壽司雙北8店暫停營業 25店調整營業時間 07:452021/05/18 財經 財經熱門新聞 拜登制裁大陸害慘自己人 美晶片廠1句曝真實現況 - 財經 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 輝瑞和國產高端差在哪？謝金河爆驚人發現 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 財經 超詭異！2檔「升天股」爆了 很多分析師竟不知道 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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