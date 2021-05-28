繼特斯拉後，汽車生產商BMW、戴姆勒和福特汽車表示，已經在中國設立數據中心，存儲其汽車在當地產生的數據。在中國這個全球最大的汽車市場，汽車製造商在如何處理汽車訊息此一問題上，正面臨越來越大的壓力。

大陸國家互聯網信息辦公室本月發布《汽車數據安全管理若干規定（徵求意見稿）》，規定汽車製造商必須徵得客戶的同意才能收集駕駛數據。該規定還將要求汽車製造商在中國境內存儲數據，如需將數據發送至海外實體的，須獲得監管許可。

路透報導，為輔助駕駛，汽車上安裝的傳感器和攝像頭越來越多，由此生成的數據也可以被製造商用於幫助開發自動駕駛系統等新技術，但這引發了隱私和安全方面的擔憂，尤其是這些訊息可能被傳送到國外。

美國電動車生產商特斯拉因在中國存儲和處理客戶數據問題而受到中國的公開審查。兩位知情消息人士稱，中國部分政府機關的工作人員被告知不要將他們的特斯拉汽車停放在政府辦公區域內，因為特斯拉的車內攝像頭存在安全隱患。

特斯拉25日表示，已經在中國建立數據中心，以實現數據存儲本地化，並將陸續增加更多本地數據中心；所有在中國大陸市場銷售車輛所產生的數據，都將存儲在境內。

其他汽車製造商透露也有同樣的做法。福特汽車稱，去年上半年已在中國設立一個數據中心，在本地存儲所有車輛數據。BMW表示，為中國車隊運營本地數據中心，但並未透露這些數據中心的成立時間。

戴姆勒稱，在中國設有專門的車輛後端用於存儲車輛數據。通用汽車（General Motors）和豐田汽車不願討論他們在中國管理數據的方式，法國雷諾汽車（Renault）表示，目前在中國沒有汽車數據中心。

日產汽車和Stellantis 表示將遵守中國的規定，但未提供更多細節。

大眾汽車（Volkswagen）稱，遵守數據保護規定對於數位化轉型的成功至關重要，但是由於監管環境仍在快速發展中，現在就細節發表評論還為時過早。這些汽車製造商皆未表示他們是否會與其海外辦公室分享來自中國的數據

(工商 )