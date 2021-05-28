【旅奇傳媒/編輯部整理】新加坡航空集團宣布將在2050年前達成淨零碳排放的承諾，進而強化集團長久已來的減碳及環境永續的策略。集團旗下的新航、酷航及新航貨運將執行多項措施來達成此目標，包括新一代飛機、更高的營運效率、採用如永續飛航燃料等低碳科技，以及尋找高品質的碳補償（carbon offsets）等。

即使在新冠疫情期間，新航集團仍持續多元推動永續發展。2020年，新航推出全新的區域航線經濟艙餐食概念，提供旅客更多元的餐食選項，並且使用永續紙質包裝及竹製餐具，減少機上塑膠免洗餐具的使用。

新航總裁吳俊鵬表示：「即使面對新冠疫情的挑戰，我們仍持續專注於永續發展的目標。透過我們對實現淨零碳排放的宣示，新航集團不僅將在這個議題上保持領導地位，更強化了我們繼續致力降低環境衝擊的承諾。我們將持續與政府、航空業，以及在新加坡和世界各地的飛機製造商、科技提供者、燃料供應商等夥伴繼續合作，共同協助我們達成永續發展的目標。」

【新航集團如何在2050年前達成淨零碳排放】

新航集團機隊平均機齡為5年10個月，並且持續投資發展最新的科技。新航集團去年共有45架飛機退役；新訂購的新一代機型包含空中巴士A350-900及A320neo家族，以及波音777-9、787家族和737-8 Max。這些飛機的燃油效率提升了30%，比起舊機型能減少更多碳排放。

此外，新航集團也投資在機身及引擎的改善工程，減少飛行阻力並增進引擎效率，例如透過飛機的重量管理及優化飛行路線，來減少燃料的使用。

新航從2011年開始加入Sustainable Aviation Fuel Users Group （SAFUG）。2017年，新航推出了從舊金山飛往新加坡的一系列綠色環保套裝航班，結合使用生質燃料、節能機型與優化飛航管制等措施。

2020年，新航與斯德哥爾摩阿蘭達機場合作，自斯德哥爾摩出發的班機使用永續飛航燃料。這些改善計畫也讓新航提升了對再生燃料的物流及採購的了解。 新航集團是國際民用航空組織的「國際航空碳補償與減量計畫」成員之一，自2020年開始致力於減少航空業碳排放的增長。

為了要保持高品質的碳補償，新航集團將會繼續透過與夥伴合作，尋求高品質碳補償的來源。 在邁向2050年淨零碳排放目標的同時，新航集團將與新加坡的利益關係人繼續合作，發展出一個完整的減碳計畫，以強化新加坡的空運樞紐地位，並保持未來的競爭優勢。

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(中時新聞網)