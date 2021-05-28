高雄市長陳其邁今（28）宣布推出「高雄好家載—防疫互助經濟」紓困方案，將與高雄餐飲業、14家計程車隊及一卡通公司合作，整合餐飲業、點餐平台，由計程車隊進行外送；民眾只要點餐滿499元，高雄市政府就補貼85元基本車資，將美食送到家，目前已有千葉火鍋、石二鍋、伊府將鍋燒等超過1,000家餐飲業者加入，更有超過5,000名計程車司機投入，盼齊心抗疫、共度難關。

高雄市政府推「高雄好家載」數位防疫互動經濟

COVID-19疫情嚴峻，餐飲、運輸業首當其衝，尤其是22日全面禁內用後，高雄市餐飲店家平均業績下滑近5成、計程車業績更下滑近8成。因此在行政院昨（27）日宣布「紓困4.0」方案後，市長陳其邁今再跟進加碼推出「高雄好家載—防疫互助經濟」，盼協助餐飲業、運將開拓宅經濟，透過一卡通公司、點餐平台與業者異業整合、創造全新互助模式，進而提振商機。

高雄市政府推「高雄好家載」數位防疫互動經濟

陳其邁表示，高雄市的餐飲業約19,600家，就業人口約10萬人，銷售額月均55億元。疫情升溫後，餐飲業的營業額就下降了5成；另一方面，高雄市的計程車業者的日均營業額，跟4月相比之後只剩下2成。而高雄市總共有9,269輛計程車，這對於兩個產業的衝擊相當大。

高雄市政府推「高雄好家載」數位防疫互動經濟

陳其邁強調，為了紓困兩大產業，和業者們經過積極的溝通以及整合，推出「高雄好家載-防疫互助經濟」紓困方案。預計將投入1億的預算，期待能創造超過8億的產值，同時幫助兩大業者紓困。透過數位工具，結合餐飲業者與計程車業者打造防疫互助經濟。

高雄市政府推「高雄好家載」數位防疫互動經濟

千葉火鍋經理林宗義指出，自22日禁止內用以來，各店業績減少近95%，感謝高市府及陳其邁市長及時推出「高雄好家載—防疫互助經濟」方案，結合餐飲業者與計程車外送服務，補助外送費用刺激消費，預估業績有望成長50%，減輕資金週轉壓力。

鄧師傅功夫菜執行長鄧至佑表示，疫情影響之下，外送成為餐飲業的主戰場，對於疫情前內用為主的店家來說，是個莫大的挑戰。這次市府推出的方案解決的兩大產業的困境，互助開發新通路，成為業者轉型的重要助力。

台灣大車隊協理陳治平則表示，陳其邁市長投身公共事務以來，就非常照顧計程車業者，尤其是在行政院副院長任內，不論是協助運將優先取得口罩，或爭取紓困補助都全力促成。

陳治平強調，這波疫情來勢洶洶，影響車隊營收高達8成，對司機生計影響甚鉅，所幸陳其邁市長帶領市府團隊，積極地發揮創新思維，突破法規限制，幫助運將找到新商機，更促成運輸、餐飲兩個受創最深的產業共同合作，創造全新服務模式，打破過去政府依法行政的刻板印象。

經濟發展局局長廖泰翔表示，本次透過解構消費者的用戶體驗流程再結合不同產業以建立完整服務，期待藉由結合消費者、餐飲業與計程車業者打造防疫互助經濟，也歡迎有興趣加入「高雄好家載—防疫互助經濟」的餐飲業者，可洽詢一卡通公司07-791-2000 申請，民眾只要線上點餐滿499元，市府即補助85元基本車資，由運將專車幫您把名店美食送到家。

廖泰翔也透露，平常外送平台吃不到的名店美食也將陸續加入，歡迎民眾踴躍訂購，在家堅守防疫防線，更可和家人一起享用最美味的道地餐飲。

交通局長張淑娟指出，交通局將會要求計程車業者，督導所屬運將落實防疫規範，包括接觸食品前手部應完成清消、自備外送保溫箱，以及送餐結束後立即進行箱體內清潔，運送途中也必須避免打開外部包裝，讓民眾安心防疫、享用美食。

高雄市政府推「高雄好家載」數位防疫互動經濟

(中時新聞網)