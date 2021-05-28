獨派青年李嘉宇，3年前主持在立法院旁車道舉辦的「228追思晚會」，他要求民眾把中華民國國旗焚燒，一審判他無罪，二審認定「焚燒國旗就是侮辱中華民國」，逆轉依損壞國旗罪將他判處拘役50天，可易科罰金。上訴後，最高法院駁回定讞。

自由台灣黨組織部主任李嘉宇，不滿228事件超過70年，政府仍未實踐轉型正義，2018年2月27日晚上，他參加主張台灣獨立團體舉行的活動，當晚活動結束時，竟要求在場群眾燒掉國旗，一名男子呼應拿出2面國旗焚燒。

一審台北地方法院認為，李男有唆使他人損壞國旗的客觀行為，但他是在表達特定政治訴求的象徵性言論，與純以損壞、除去或汙辱國旗為目的的行為有別，受憲法言論自由保障，判決他無罪。

二審台灣高等法院認定，李男不顧警察警告、強力阻擋警察救旗，且他要求民眾燒掉的就是國旗，其行為超越和平表達訴求的界限，不具必要性與合理性，非憲法所保障的言論自由範疇，改判拘役50天，可易科罰金。最高法院駁回上訴確定。

(中時 )