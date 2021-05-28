台中市昨天公布20多歲日籍台體大教練、案6350確診，16日出現輕微症狀，25日採檢，26日確診，出現症狀前曾於12、13日參加全大運，台南市衛生局今天公布相關足跡，包括13日9時到寶雅台南和緯店停留30分；9時30分至10時到全聯湖美店、19至21時到劉家莊牛肉爐2小時、21時到裕成水果行停留30分，相關足跡均已清消。

台南市長黃偉哲說，這位確診者是運動教練，參加全大運時來台南練習，因當時疫情往上升溫，市府當下就呼籲主辦單位成大停辦全大運，成大也在13日下午宣布停辦，該名教練沒有進入全大運比賽會場，未跟選手有密切、直接接觸，不過，宣布停辦後，案6350曾到過上述相關場域。

由於全大運參賽選手和教練、裁判等多達上萬人，黃偉哲也說，感謝成大及時停辦全大運，避免一個可能發生的的傳染鍊。

衛生局長許以霖說，該案足跡到過台南寶雅台南和緯店停留30分；9時30分至10時到全聯台南湖美店、19至21時到劉家莊牛肉爐、21時到裕成水果行停留30分，相關涉足地點皆已完成清消，若民眾可能與個案地點、時間重疊的高風險群，可聯繫防疫專線，若不是高風險群，可進行自我健康監測14天。

(中時 )