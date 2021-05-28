15萬劑AZ疫苗昨配送到各地，今天開始施打。國民黨團今天表示，新北重災區分配到的疫苗竟低於高雄市，痛批蔡政府依舊是政治防疫，心中只有選票，沒有人民，要求指揮中心放下藍綠偏見，另黨團要求紓困條例修法展延，應立即排富普發現金，同時進行全面普篩防堵病毒擴散。

依據指揮中心規劃，台北有22700劑、新北與桃園都獲18000劑、台中有17500劑、台南13000劑、高雄21000劑，優先讓醫護人員接種。國民黨團今開記者會，強烈質疑疫苗分配出現顏色大小眼。

國民黨團書記長鄭麗文說，全國確診人數最高的新北市，分到的疫苗量比台北市少，甚至比高雄市還少，足證民進黨至今仍就是政治防疫，心中只有選票，全面防堵政治敵人，沒有把病毒當作敵人，讓人遺憾與憤怒。

國民黨團總召費鴻泰質疑，雙北重災區，結果新北分配到的AZ疫苗竟比高雄少很多，難道新北醫護性命比綠營執政縣市的醫護更不值錢嗎？黨團嚴正要求，指揮中心立即矯正錯誤心態，放下藍綠偏見，面對如此不合理分配，別再睜眼說瞎話。

15萬劑莫德納疫苗將在下午抵台，鄭麗文說，這批疫苗杯水車薪，無法救燃眉之急，至今看不到美國能實質援助台灣，黨團希望在6月間，就要讓全民看到足以提供全民施打的疫苗來台。

鄭麗文痛批，蔡政府疫苗採購開了太多空頭支票，現在又要拿未通過三期試驗的高端本土疫苗灌水，拿國人健康當白老鼠，是不符責任的做法。

紓困條例修法展延預計下周一闖關，黨團要求應立即排富後普發現金，同時盡速全面普篩，才能避免病毒繼續蔓延。黨團首席副書記長陳玉珍重申，離島醫療量能不足，正本清源將病毒阻絕於離島之外的方法，就是在飛往離島的本島出發端，設置快篩站。

(中時 )