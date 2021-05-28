民進黨立委何志偉昨(27日)深夜在臉書發文，提到一名前女助理快篩結果還是陰性，但隔一天就離開人世，死亡後驗出病毒，這位是一位善良、負責任、笑臉迎人，從小到大不需父母擔心，且非常自主獨立的女孩，「如今，是我們生命當中最大的遺憾」。何志偉今(28日)表示，得知消息以後，心裡面打擊非常大，也非常錯愕，盼疫情要趕快過去。

何志偉27日深夜在臉書以「生命極其脆弱 死亡的距離已逼近」PO文，提到團隊中過去一位盡心盡力在崗位上工作的同事，25日快篩結果還是陰性，但隔一天就離開人世，在死亡後驗出病毒；他說，最近這幾個月來，生命的無常不斷降臨，自己發現原來死神是如此的無情，一步步逼近身邊的人，然而，病毒越是殘酷，我們越需要冷靜，更需要處處留意，保護好自己，才能保障身邊最愛的人。

何志偉更呼籲第一線作戰的地方政府注意，「這是家屬在淚流中、擔心、無助的表達，我們通報與篩檢隔離政策應確實落實，在此一案例中，已經24小時過去了，既沒有隔離也沒有全家篩檢，最基本的工作都沒有徹底做好，應該加強改進，拜託了」。

另外，據《ETtoday新聞雲》報導，何志偉28日上午受訪時表示，一接到這個噩耗時，打擊非常大，更感到非常錯愕和難過，她是非常善良、溫暖、負責任的一位好同事，「現在能夠做的我們全力盡力去做」。

(中時新聞網)