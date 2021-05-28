本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心日前推出「台灣社交距離App」，讓確診者上傳資料，提醒14天內近距離接觸的對象，不過，至今已確診有5488人，實際上傳僅29人，上傳率僅0.5％。對此，民眾黨立委高虹安表示，「社交距離App」要成功的關鍵，就是使用者必須足夠多，且使用者會確實把逐跡上傳，才能達到警示跟比對的效果，呼籲疾管署想辦法加強推廣，盡快改善問題。

「工欲善其事必先利其器」，高虹安指出，「台灣社交距離App」要成功關鍵就是使用者必須夠多，且如實上傳資料，但App上線後，截至目前，僅29名確診者上傳，完全無法達到預先設定的警示跟比對效果。

針對上傳率偏低，高虹安提出兩大問題，首先是中高齡長者運用數位科技比例偏低，而這次確診者大多都偏向年紀較高者，導致確診者把資料上傳社交距離App比例偏低，也難蒐集相關逐跡。

其次，疾管署應該想辦法推廣「社交距離App」，提升使用者人數，而不是工具做出來，疾管署卻沒有好好利用工具達到阻絕疫情效果。

高虹安坦言，看到App確診者上傳資料數據傻眼，難怪先前外界質疑，明明確診者持續增加，甚至有跟指揮中心公布的確診者逐跡相符，App卻沒有響起警示音，民眾開藍芽比對資料，結果都是白比對，希望相關單位能盡速改善問題。

(中時 )