台中一間科技廠有1名員工在24日確診，沒想到感染風暴持續擴大，該名員工的3名家人都染疫，包括妻子與一對兒女，其餘同住3名親友已進行居家隔離，檢驗結果尚未出爐，目前此案感染源不明。

根據自由時報報導，該科技廠員工染疫風暴擴大，事實上該名員工的妻子及一對6歲、9歲的兒女通通確診，代表一家4口全都確診新冠肺炎，另外還有3名同住家人已接受居家隔離，篩檢結果尚未出爐。

(中時新聞網)