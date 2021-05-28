行政院人事行政總處今日正式公布，核定111年（西元2022年）政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中3日以上之連續假期（併同例假日）共計7個，分別為開國紀念日（3日）、農曆除夕及春節假期（9日）、和平紀念日（3日）、兒童節及民族掃墓節（4日）、端午節（3日）、中秋節（3日）及國慶日（3日）

行政院人事行政總處今日公布，依「紀念日及節日實施辦法」、「公務人員週休二日實施辦法」及「政府機關調整上班日期處理要點」等規定，核定111年（西元2022年）政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中3日以上之連續假期（併同例假日）計有7個。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

(中時新聞網)