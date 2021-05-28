本土疫情居高不下，教育部公布最新全國確診學生人數，最新統計截至27日下午5點半，全國共有229名學子確診新冠肺炎，其中219人是本國生，10名為境外生。而染疫人數則比前一天的210人增加19人。

教育部統計4月20日到5月27日下午5點半，在全國確診229名學生當中，大專校院有92人、高中有42人、國中有28人、國小生則有45名、幼兒園則有22人確診。

教育部也提到，高中以下確診學生全部都是國內學生，惟92名確診的大專校院學生當中，有10人為境外學生。

擔憂因為疫情恐導致學子學習、升學受影響，全教總今(28)日則發布聲明，呼籲教育部盡速盤點，並公告高中適性入學各管道學術測驗、撕榜報到及技藝競賽等活動相關防疫原則。

由於配合會考成績單寄發延期一週，全教總表示，教育部回應，110學年度全國高中與五專適性入學作業日程皆延期一週。

全教總提到，後續將面臨在6月19日到20日舉行體優學術科考試、6月27日舉辦特色招生考試；多項適性入學管道之報到，包括：技優甄審、特招、完全免試、優免、直升、五專現場撕榜等。由於過去皆需學生或代理人親自到場，恐不利防疫，皆需教育部儘速研議因應防疫原則，以供各縣市及學校端遵循。

全教總也指出，全國高級中等學校五大類技藝競賽，各校正在進行校內初選，防疫期間避免群聚，各校應有相對應之防疫措施。高級中等教育階段現場，尚有其他活動按計畫展開，都應該有充足的防疫準備，為了人身安全，教育部應儘速研議公告相關原則，以利各校運作。

(旺報 )