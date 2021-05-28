由於廢鋼商出貨量過多，豐興(2015)昨(27)日下午臨時通知廢鋼商將調降廢鋼，不過，因目前市場需求仍不錯，目前預料下周鋼筋仍可持平的聲浪大。電爐廠豐興、東和鋼鐵(2006)、威致(2028)本季受惠價格上漲，出貨續旺，營運仍可望比第一季更佳。

豐興本周一開盤每公噸鋼筋續漲300元、廢鋼則持平；但由於同業鋼廠先行祭出調降或限收廢鋼，廢鋼商出貨量集中到豐興，讓豐興也宣布自今(28)日起調降廢鋼300~500元不等。

由於原料與成品多半呈現連動，豐興廢鋼一降價，業界有一派認為鋼筋連續9周漲勢可能畫下休止符或轉降，不過，市場也有不同想法出現，認為鋼筋下周未必會跌，可能持平、甚至上漲。

樂觀派人士認為，隨著電子大廠擴廠、建廠、公共工程持續釋放，市場需求續強，且各鋼廠現貨庫存水位低，在供給面有限、需求暢旺下，產品價格有機會與原料端脫勾。

觀察本周報價；國際廢鋼在高檔整理，因原料成本居高不下且市場需求續強，豐興本周一開出本周盤價，原料面的廢鋼為平盤，鋼筋續漲300元，鋼筋為連續第九周漲價，累計漲3900元。

豐興本季隨著鋼筋價格逐步回升，可望逐步改善利差，且在型鋼、棒線價格趨漲且出貨持續增溫，法人看好公司第二季營運續旺，第二季EPS有望優於第一季的1.16元。

鋼筋、H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)第一季延續去年第四季的旺季效應，單季淨利年增2倍，EPS達1.38元，遠優於去年同期的0.48元。

展望第二季，隨著鋼筋及H型鋼市況續熱，價格上漲，東和鋼鐵營運可望維持高檔水準；今年在本業獲利比去年持續成長，加上現金減資33%，可望提升每股獲利能力，全年EPS將比去年再明顯增長，創新高。

南部鋼筋大廠威致(2028)受惠產品價量俱揚，第一季淨利創三年半新高，EPS 0.95元。展望第二季，法人推估，受惠產品價格上漲，有利公司毛利率續揚，獲利維持高水準。

威致受惠鋼筋等鋼價走揚，且產量提升，第一季毛利率達12.89%，改寫歷史次高。展望第二季，法人推估，隨著三大產品價格續揚，加上彈性提高外銷量，威致毛利率有望再向上。

威致第一季營收27.69億元，季增2.46%、年增46.23%，為2012年第四季以來新高；毛利率12.89%，季增2.09個百分點、年增7.76個百分點，為2009年來第四季以來新高；稅後淨利3.09億元，季增12.77%、年增4.83倍，為2007年第四季以來高，EPS0.95元。

(時報資訊)