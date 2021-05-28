全台防疫第三級警戒時間延長至6月中旬，居家自煮商機龐大，泡麵、乾拌麵等即食麵市場隨勢蓬勃發展，據統計，目前乾拌麵市場一年產值逾百億元。統一(1216)旗下統一麵品牌推出不用煮，可直接沖泡的乾拌麵「巷口乾麵」，在超商推出不到一年，銷量衝破60萬包；而在疫情期間日銷量更較平日倍數成長。

去年受到疫情的衝擊，統一去年上半年業績被波級，但下半年消費復甦時業績大增，這波台灣疫情雖嚴峻，但旗下業務與民生消費相關，預期影響有限。統一中控今年在大陸消費回溫下成長增速，為主要成長動能。

統一今年第一季合併營收1,154.62億元，年成長6.6%，歸屬母公司本期淨利54.04億元，年增加9.36億元，成長21%，每股盈餘(EPS)為0.95元，較去年同期增加0.16元。獲利成長主要是本業堅持價值營銷，獲利穩定，加上轉投資獲利增加，整體營運動能佳。

今年統一國內市場銷售目標，大宗食糧21.6萬噸、生活麵類1,818.5萬箱、飲料類4,795.8萬箱。統一指出，今年將貫徹「誠實勤道、創新求進」 的經營理念，秉持取勢、明道、優術的經營方針，持續強化市場地位與競爭力，開創一個向上提升的未來。

(時報資訊)