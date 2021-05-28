封測廠南茂(8150)2021年以來營運動能暢旺，董事長鄭世杰表示，將持續拓展車用、工規電子等利基市場及新型智慧行動裝置等高成長市場規模，積極掌握新產品成長契機，並持續推動產線自動化、智慧化等內部優化作業，使公司營收及獲利持續穩健成長。

同時，考量近期台灣疫情升溫，第一線執勤警察的警車巡邏使用頻率提升，為增加警備資源能量並給予支持，南茂落實企業社會責任，27日捐贈2部警用巡邏車給新竹縣警察局。鄭世杰表示，盼能讓警察有安全的行車配備，執勤上能安全無虞，感謝警察防疫期間辛勞。

鄭世杰在致股東報告書中指出，南茂將繼續擴展在工業自動化與智能化趨勢下的車用與工規電子等利基市場，以及新型智慧行動裝置的高成長市場規模。同時整合晶圓凸塊與封裝核心技術，提供尖端的半導體後段全製程技術服務與開發高成長的新產品。

鄭世杰表示，南茂將積極掌握由新型智慧手機等新產品帶動的成長契機，滿足產業發展趨勢與客戶需求。同時，亦將持續推動產線自動化、智慧化等優化內部改善作業，以持續降低營運成本、改善整體獲利狀況，使公司營收與獲利能持續穩健成長。

面對這波疫情升溫，南茂除配合政府政策相關防疫措施與指引、全面落實各項防疫SOP外，亦實施員工分層、分流上班，以降低人員接觸機會，同步加強各廠區的清潔消毒，以及每日的健康管理與疫調，以最嚴謹態度與台灣及全體同仁共同抗疫。

(時報資訊)