因美元及美國公債殖利率上升，且上周初請失業補助金人數為40.6萬人，連續4周下降，因此打壓黃金避險需求，令金價走軟，不過因投資人正等待官方公布美國個人消費數據，買盤偏保守觀望而限制跌勢；截至台北時間5月28日上午10點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
8月黃金下跌0.4美元，報每盎司1898.1美元。
7月白銀下跌0.06美元，報每盎司27.88美元。
7月白金上漲2.6美元，報每盎司1181.7美元。
9月鈀金下跌0.5美元，報每盎司2810美元。(商品行情網)
(時報資訊)
因美元及美國公債殖利率上升，且上周初請失業補助金人數為40.6萬人，連續4周下降，因此打壓黃金避險需求，令金價走軟，不過因投資人正等待官方公布美國個人消費數據，買盤偏保守觀望而限制跌勢；截至台北時間5月28日上午10點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
8月黃金下跌0.4美元，報每盎司1898.1美元。
7月白銀下跌0.06美元，報每盎司27.88美元。
7月白金上漲2.6美元，報每盎司1181.7美元。
9月鈀金下跌0.5美元，報每盎司2810美元。(商品行情網)
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