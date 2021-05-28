由於旗下品牌Old Navy和Athleta湧現夏季前的血拚潮，美國服飾零售商Gap第一財季營收超越疫情爆發前的水準，且獲利表現遠優於市場預期。此外，由於同名品牌在北美市場出現復甦的早期跡象，以及電子商務仍強勁增長，Gap上修全年營收展望。

該公司表示，其營收的八成來自於傳統購物中心以外的地方，如網購和商店街等。

公司高層表示，由於印度等國家的疫情持續升高，Gap仍將面臨供應鏈的挑戰和原料採購的障礙。Gap表示，加拿大、歐洲、中國和日本的疫情反撲，短期內恐將對需求構成風險。

受此談話影響，Gap周四盤後股價下跌0.4%。

由於經濟解封受惠股受到市場青睞，在周四一般交易時段，Gap股價收漲3.32%，報35.15美元。今年以來，其股價已上漲74%，市值來到約132億美元。

Gap公布第一財季（5月1日）總營收為39.9億美元，較前一年同期的21.1億美元倍增，並優於分析師預估的34.5億美元。在2020年同期，由於新冠肺炎疫情嚴竣，Gap不得不關閉門市一段時間。

第一財季淨利為1.66億美元，相當於每股盈餘43美分，而前一年同期為淨損9.32億美元，相當於每股虧損2.51美元。

經調整後每股盈餘為48美分，遠優於分析師預估的每股虧損5美分。

Gap表示，第一財季在美國以外的市場，Gap為了防疫繼續關店，導致營收較2019財年同期下滑2%，但整體而言，以兩年的基礎來看，第一財季營收成長8%。

在主要品牌方面，Old Navy同店營收（comparable sales ）年增35%、較2019年同期成長25%。Athleta同店營收年增27%，以兩年基礎來看則成長46%。

Gap表示，在第一財季，這兩個品牌合計貢獻公司整體營收的66%。

第一財季，Gap同名品牌的全球同店營收年增29%，但以兩年來看則下滑1%。不過，該品牌在北美出現業務回溫的跡象，該地區的同店營收較2019年同期成長9%。

電商營收較2019年同期大幅成長82%，並佔首季總營收的40%。實體店營收較2019年同期下滑16%，主要因美國以外的部分地方仍然實施防疫限制措施，導致門市持續關閉。

Gap預估本財年調整後每股盈餘介於1.60～1.75美元。該公司並表示，與2020財年相比，本財年淨營收估將實現約20%～25%的成長率，優於先前預估的增長15%～19%。

分析師預估該公司2021財年每股盈餘為1.38美元，營收增長17.8%。

不過，Gap提出警告，海外門市因疫情而關閉，以及塞港的情況，仍將為營運帶來不利影響。

(時報資訊)