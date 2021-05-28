愛立信發布截至目前全球最大規模的5G消費者研究《成就更好5G的5大關鍵》報告，報告顯示，全球有超過22%的消費者持有5G手機但仍使用4G資費方案，台灣則有20%的5G手機用戶有相同情形，愛立信也針對電信商祭出五大建議，以利讓更多消費者更樂意升級5G。

這項研究顯示，5G帶動消費者出現新的使用行為，台灣5G用戶每周在高品質串流影音上花費的時間比4G用戶多達3.5小時，增幅高達37%，相較於全球5G用戶平均增加的1小時高出不少。此外，與4G用戶相比，台灣5G用戶每周平均多花0.5小時在雲遊戲上，而全球用戶平均增加的時數高達2小時。在虛擬實境(VR)應用程式上，全球5G用戶每周平均使用時間增加1小時，而台灣5G用戶則增加0.5小時。此外，有22％的台灣5G用戶在升級5G後，減少在家中和其他地方使用手機連結Wi-Fi，比全球平均高出2個百分點。

然而，全球有高達70%的5G用戶對於市面上可供使用的5G創新服務和應用程式並不滿意，台灣更有高達74%的5G用戶期待更多的創新服務。台灣消費者願意為數位創新加值服務的5G資費方案多付40%以上的費用，比起全球消費者平均願意多付20%至30%的比例高出許多。愛立信認為，加速5G創新應用服務的商業化，例如Hi-Fi音樂、雲遊戲、5G TV、運動賽事和演唱會的現場和遠距沉浸式體驗等，將有機會推動消費者升級5G。

另一個值得注意的發現是，截至2020年底，全球有超過22%的消費者持有5G手機但仍使用4G資費方案，台灣則有20%的5G手機用戶有相同情形。愛立信指出，此現象反應大眾對於5G的了解存在知識差距，原因包含不了解5G裝置功能、宣傳文案使用專業術語不易理解、不知道開通5G是否需更換資費方案、缺乏5G新服務的資訊、無法辨認Wi-Fi和5G網路的差異等，如果這些持有5G手機的用戶升級使用5G資費方案，預估台灣5G用戶數可再增加100萬。

要進一步滿足消費者對5G的期望，愛立信提供給全球電信業者五項建議，包括透過向消費者推廣5G的價值來消除知識差距、改善室內5G網路覆蓋以提升用戶體驗、滿足新5G服務帶來的網路需求、了解並專注於消費者對5G的核心訴求以發展創新5G應用案例、與生態系夥伴合作加速推動5G創新服務與應用程式的商業化。

(時報資訊)