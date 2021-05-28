俄羅斯電子商務公司Ozon在接受路透訪問時表示，希望在5年內能達成340億美元的線上交易金額，約占俄羅斯快速擴張的電商市場的3分之1。

有俄羅斯亞馬遜之稱的Ozon在上周公布數據，連續6個季度實現3位數的線上商品交易總額(GMV)的成長率，並將2021年的GMV成長目標從90%上調至100%。

營運長Daniil Fedorov表示，公司去年在那斯達克的10億美元上市活動，讓Ozon在IT開發和物流等基礎建設獲得一些進展。相信在未來五年，公司將占據俄羅斯至少三分之一的電商市場，每年的GMV將成長到2.5兆盧布(約340.3億美元)。

儘管Ozon目前就市占率而言仍落後於Wildberries，但是成長速度稍微快於Wildberries。

俄羅斯目前較小的電商競爭對手還包括阿里巴巴與俄羅斯企業合資的AliExpress，以及銀行業者Sberbank，還有網路公司Yandex。

Ozon目前還開發廣告業務，並發展視頻服務。Ozon也計畫在今年前進白俄羅斯市場，並計畫延伸到前蘇聯地區，Fedorov認為忽視這一地區是不明智的，Ozone應該會在五年內進入多數的獨立國協國家。

(時報資訊)