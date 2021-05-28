新北市長侯友宜今（28日）視察中和實物銀行民生物資整備狀況，並宣布啟動里鄰關懷救助計畫。（新北市新聞局提供）

新北市長侯友宜今（28日）視察中和實物銀行民生物資整備狀況，並宣布啟動里鄰關懷救助計畫。（新北市新聞局提供）

新北市長侯友宜今（28日）視察中和實物銀行民生物資整備狀況，並宣布啟動里鄰關懷救助計畫。（新北市新聞局提供）

新一批AZ新冠疫苗27日起分配到各縣市，疫情嚴峻的新北市僅分配到1.8萬劑，北市則有2.2萬劑、高雄有2.1萬劑。對此，新北市長侯友宜今（28日）表示，新北市只配發1.8萬劑，還有1.4萬個醫護同仁沒有得到，盼作戰熱區重新部署。

侯友宜說，今天還有15萬劑的疫苗進到台灣，現在全國都在缺疫苗，尤其在整個醫護同仁的量能上顯然是不足的，像昨天新北市只配發了1.8萬劑，還有1.4萬個醫護同仁沒有得到。

在整個戰略的部署上，必須要兼顧全國的醫護同仁的疫苗的施打量，更要去調整整個在一級作戰區的部署思維，在一級作戰區的所有醫護同仁們，他們需要更充足的配備。

侯友宜說，如何把雙北這樣一個一級作戰區的疫區，能夠把它防堵住，不要讓它再蔓延出去，就要給它更充分的配備力量去守住這一塊，所以在疫苗的分配，應該要有作戰的整個作戰熱區的整個重新部署觀念。

(中時 )