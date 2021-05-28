外資力挺 自行車三雄股漲 11:152021/05/28 工商 曾麗芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自行車族群今日早盤股價全面上漲，尤其是自行車三雄-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306），外資已經連續2個交易日買超力挺，早盤股漲均逾2%，且氣勢如虹。 尤其是全球金屬鏈條龍頭製造集團-桂盟，第一季每股大賺4元的歷史新高，在滿手訂單、產能利用率維持高檔下，法人估，全年EPS上看15元以上，營收與獲利續創歷史新高可期。 桂盟在業績題材支撐下，早盤放量大漲、最高來到240元，大漲了13元，漲幅逾5%，目前維持約3%的漲幅。 《熱門族群》外資回頭 貨櫃三雄亮燈 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 (工商 ) #美利達 #巨大 #桂盟 #全球 #早盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》外資連兩日買超 台積電復電穩盤 09:442021/05/18 財經 台股翻紅盤中大漲逾700點 利空出盡還是假突破？ 12:342021/05/18 財經 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 航海王回來了 貨櫃三雄齊攻漲停 11:302021/05/18 財經 台股重返萬六大關 早盤大漲逾670點 11:212021/05/18 財經 工商社論》評估疫情爆發的經濟與金融風險 04:102021/05/18 財經要聞 外資：先避開內需消費概念股 04:102021/05/18 財經要聞 《台北股市》盤中焦點股：中鋼、台積電、長榮、群創、萬海、國泰金 10:182021/05/18 財經 《日股》日經晨返兩萬八 東證收一千九 12:342021/05/18 財經 外資助攻衝刺520 台股強彈750點重返萬六 12:002021/05/18 財經 財經熱門新聞 拜登制裁大陸害慘自己人 美晶片廠1句曝真實現況 - 財經 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 輝瑞和國產高端差在哪？謝金河爆驚人發現 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 財經 超詭異！2檔「升天股」爆了 很多分析師竟不知道 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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