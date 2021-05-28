自行車族群今日早盤股價全面上漲，尤其是自行車三雄-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306），外資已經連續2個交易日買超力挺，早盤股漲均逾2%，且氣勢如虹。

尤其是全球金屬鏈條龍頭製造集團-桂盟，第一季每股大賺4元的歷史新高，在滿手訂單、產能利用率維持高檔下，法人估，全年EPS上看15元以上，營收與獲利續創歷史新高可期。

桂盟在業績題材支撐下，早盤放量大漲、最高來到240元，大漲了13元，漲幅逾5%，目前維持約3%的漲幅。

(工商 )