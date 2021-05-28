屏東縣潮州鎮爆出本土確診案例，屏東縣政府於該鎮設置社區篩檢站，盼能找出潛在染疫者，而屏東基督教醫院日前在臉書上更新，曬出一張從醫50年的資深耳鼻喉科羅一鳴醫師在篩檢站服務的照片，照片中羅醫生相當有活力，還喊出做好防護就不怕！

屏東基督教醫院26日在臉書上貼出醫護駐守在社區篩檢站的畫面，其中一張照片相當可愛，影中人為從醫逾50年，已高齡78歲的耳鼻喉科醫生羅一鳴，羅醫師穿著全身防護衣，開心地對著鏡頭比ya。

羅醫生在地深耕，從業以來始終敬業又樂觀，原文也指出，「很多屏東人都被他挖過鼻孔看過喉嚨。」而羅醫生不畏高齡染疫風險，前來篩檢站支援，也讓許多後生晚輩相當敬佩。

羅醫生說，其實家人對於他要來篩檢站服務相當反對，但他向家人說，會多穿一件防護衣保護自己；起初他也有些憂心，但到了篩檢站發現縣府準備充足，比診間更安全，讓他一點也不怕染疫，也不擔心是高危險族群。

羅醫生還說，在篩檢站時，不少同事擔心他會中暑，要他多多休息，但他總是回應，「篩得正有興趣，不需要休息」。羅醫生的談吐中滿是從醫的熱情，樂此不疲。

羅醫生的照片在臉書上曝光後，不少在地民眾現身留言區認親，「我讀中正國小時在民眾醫院給羅醫師開刀割鼻瘜肉的」、「羅醫師真棒」、「哇！羅醫師跟20年前一樣。活力十足！我國中就認識羅醫師了」、「這是耳鼻喉科的羅醫師嗎？」、「超可愛的羅醫師」。

(中時新聞網)