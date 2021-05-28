台灣科技大學1名學生確診，校園於今(28)日進行徹底消毒。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

國內疫情居高不下，台灣科技大學傳出1名學生確診。台科大校長顏家鈺發布校內信，向教職員生表達，今(28)日進行宿舍與校園徹底消毒，強調校方會以最慎重的方式，採取各式因應的相關措施，並進行校內疫調，確定需匡列人員，協助進行隔離。

顏家鈺在信中表示，台灣已升級至全國第三級防疫警戒逾1周，確診個案遽增，疫情仍嚴峻。校內有1位學生，已接獲衛生單位通報為確診個案。此學生雖為本校住宿生，但疫情發生期間，大多數的時間都住在校外。學校配合衛生單位進行校內疫調，確定需匡列人員，協助進行隔離。

顏家鈺提醒校內教職員生務必注意自身健康狀況，戴好口罩，若有接觸到公共區域的物件如電梯按鈕、門把等務必要勤洗手。現階段盡量避免外出移動，防疫期間學校已經全面改採線上授課，請老師同學們儘量不要來校園，儘量減少人與人的接觸，防堵疫情擴散，用具體行動共同守護台灣。

顏家鈺說，由於疫情情勢變化很快，請大家務必從官方管道和學校防疫相關公告了解正確的防疫資訊與消息，遵守各項防疫規定，若有任何健康狀況或疑問，請不要緊張或驚慌，和官方單位聯繫，並遵從相關指示和後續安排。

顏家鈺指出，防疫期間還請大家忍耐，共同維護學校的安全。透過每一位的努力，我們才能有更安全的校園，也才能共同抗疫，讓台灣更快且安全度過此次疫情。

顏家鈺強調，台科大會持續針對疫情有各項對應措施，不論是遠距教學、居家辦公、異地辦公，或是繼續加強校園人流管制與消毒，面對疫情，若有不安或恐懼，我們也啟動相關諮商輔導、關懷機制，請每一位同學、老師、同仁們保持正向抗疫，大家攜手努力，期能平安度過。

(旺報 )