北市四級擴大兵推演練 侯友宜：新北去年演練過 12:512021/05/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（28日）表示，「我們去年也都演練過，也都做好準備了！」（新北市新聞局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北市疫情嚴峻，台北市政府準備做升第四級警戒擴大管制的兵推演練，對此，新北市長侯友宜今（28日）表示，「我們去年也都演練過，也都做好準備了！」 疫情持續升溫 侯友宜：新北進入準四級準備 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 (中時 ) #兵推演練 #練過 #北市 #四級 #擴大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民調一面倒要全面停課 萬美玲：政府要有擔當 11:172021/05/18 生活 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 10:212021/05/18 政治 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 08:232021/05/18 財經 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 《熱門族群》記憶體模組廠Q2續旺 宅商機添題材 11:092021/05/18 財經 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 15架殲-20戰機飛行演練 中共建黨百年將有空中表演 11:012021/05/18 兩岸 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 生活熱門新聞 直播》確診19死再創新高！全台新增本土555例 陳時中最新說明 - 生活 要下雨給冰雹！劇烈鋒面明來襲 降水一次灌7天 - 生活 影／日本要給台灣AZ疫苗？ 指揮中心回應了 - 生活 驚傳最年輕死亡確診者 土城36歲男子染疫隔天死亡 - 生活 本土破5000例！這縣市一夜變色 全台最新確診地圖 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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