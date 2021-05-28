雙北市疫情嚴峻，台北市政府準備做升第四級警戒擴大管制的兵推演練，對此，新北市長侯友宜今（28日）表示，「我們去年也都演練過，也都做好準備了！」

疫情持續升溫 侯友宜：新北進入準四級準備
疫情飆升 侯友宜：準4級警戒

(中時 )

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