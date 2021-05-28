22歲當紅男星岡田健史日前和公司「Sweet Power」撕破臉，還爆出被迫簽署「奴隸合約」，岡田健史一狀告上法庭要求解約，日前日媒又再爆，岡田健史出道1年半遭受到不平等對待，月薪只有15萬日圓（約台幣3.8萬），甚至這段期間都沒有領到薪水，還遭到性騷擾、霸凌。

據《週刊文春》報導，公司不但1年半沒給岡田健史薪水，開的月薪條件更是比日本大學生的平均起薪22.6萬日圓（約台幣5.8萬）還低，只給他台幣3.8萬，岡田健史控訴，自己沒有選擇工作的權利，加上前陣子女社長醜聞連環爆，經紀人都接連離職，他也對公司失去信任。

事實上，女社長先前還被爆出性騷擾旗下女星，甚至是職場霸凌，光是去年就有超過10人退社，其中不乏大咖藝人，岡田健史也清楚表態，在拍攝日劇《櫻之塔》期間，拒絕公司人員接送，都一個人抵達片場，遇到經紀人也很少互動，儘管合約還剩下2年，但他的離意堅定。

然而《女性自身》指出，岡田健史自行決定向公司宣戰，讓爸爸十分不滿，由於3年前岡田健史赴美留學是公司支付所有費用，因此爸爸認為應該要先好好溝通，而非直接撕破臉，且日本藝人和公司對簿公堂的下場通常不是很好，過去能年玲奈因《小海女》爆紅，卻因和公司鬧翻，消失在螢光幕前好一段時間。

(中時新聞網)