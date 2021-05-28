莊員沒有告知父母去向，陳屍百果山停車場旁產業道路樹林內。(吳建輝攝)

27日彰化員林1名在離島當兵的莊姓軍人，本月9日返台休長假，27日2點半部隊實施疫調訪查時找不到莊士，連上排長親自到莊士家尋人，但莊父說兒子騎車出去未告知去向，並與莊母前往分局報案協尋，最後發現莊男陳屍在員林百果山停車場旁的樹叢裡，警方表示現場無其他跡證顯示他殺可能，事後由莊男家屬帶回送往彰化殯儀館辦理相關喪葬事宜。

27日下午員林百果山停車場聚集大批警方與軍方人員，引發附近民眾議論紛紛，當地里長表示，里民通知他到場關心，莊男連上的長官告訴他，27日2點半實施疫調訪查時，發現莊員失聯，就到莊員家陪同莊父、母報警協尋，下午接近5點左右在員林百果山找到莊男機車，循線在旁邊產業道路樹林裡找到早已無生命跡象的莊男。

據了解，27歲的莊員在離島當兵，今年11月就要退伍，5月9日返台休假，原本20日就要收假返回部隊，但疫情關係延長到28日，27日連上實施疫調訪查時找不到莊員，找到人時已成為一具冰冷屍體，莊男父母到場後泣不成聲，白髮人送黑髮人。

彰化縣府指出，27日接獲通報後隨即派員前往了解，莊男因意外生故死亡，第一時間送達慰問金，另外也為感謝莊員對社會、國家的貢獻，後續將與家屬討論是否將莊員安厝在彰化軍人忠靈祠以慰英靈，也呼籲民眾要珍惜生命，遭遇困境時尋求親友、單位協助解決，以免造成家人、親友永遠的傷痛。

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