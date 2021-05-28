國民黨台北市議員羅智強表示，他接到一個在總統蔡英文政府工作的朋友爆料，近期台灣疫苗進口速度加快，是因為他和在野的力量已經震撼民進黨政府，導致其壓力大到臨界點，於是趕快和各國交涉要疫苗。

羅智強今（28日）在臉書發文表示，昨天，自己接到一個爆料，一位在蔡英文政府工作的朋友告訴他，近期疫苗進口的速度有可能加快，因為，他和眾多在野人士在網路上要求蔡英文放行BNT的聲量，已經震動民進黨政府，導致他們現在的壓力非常大、非常大，接著朋友謝謝他，稱因為在野力量的強力催促，民進黨現在的壓力已大到臨界點，民進黨「現在」才開始認真和美國、日本等各國交涉，希望能買進疫苗。

羅智強指出，也因為在野力量的強力催促，而美國也已經意識到，台灣萊豬也進了，軍火也買了，但台灣人民對美國見死不救的態度很心寒，再不協助台灣進口疫苗，可能會毀壞台灣人民對美國的信任與好感，所以接下來疫苗採購的速度會加快，但加快多少，就要看在野監督、人民憤怒有多大。

羅智強強調，他才不管黑貓白貓、美國大陸，能把疫苗弄進來救台灣人命的貓都是好貓，人命關天，什麼意識形態都給他滾邊站，他就是要扮黑臉，強力譴責、要求蔡英文政府全力動起來，就算向美國哭、向美國跪，也給台灣人民把疫苗哭進來、跪進來。過去一年半，因為總統蔡英文的傲慢，讓台灣成為全球疫苗採購最低的國家之一，台灣已經蹉跎了一年半，經不起蔡英文的繼續傲慢繼續蹉跎。

他要告訴蔡英文，在野力量不是在找麻煩，有在野力量扮黑臉，那才是政府、也是台灣人民最大的後盾，請問如果不是南投縣長林明溱開了第一槍，如果不是各地方政府的壓力全部湧上來，今天蔡英文政府會動起來嗎？美國會感受到台灣人民的憤怒已經到頂了嗎？最後自己要說的是，只要蔡英文和其打手走狗們，把拿來造謠BNT是大陸疫苗的精力全部拿來爭取疫苗，給台灣人民一條活路，那就是台灣之幸。

(中時新聞網)