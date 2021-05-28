據美國證券交易委員會文件顯示，中國貨運版Uber滿幫集團提交在美IPO申請，擬籌資達1億美元；擬在紐交所上市，股票代碼「YMM」，承銷商為摩根士丹利、中金、高盛等。

滿幫由江蘇運滿滿和貴州貨車幫於2017年合併而成。管理團隊由多名互聯網及相關行業的資深人士組成。據招股書介紹，公司創始人、董事會主席兼CEO張暉，也是集團合併前江蘇運滿滿的創始人，曾在阿里巴巴B2B事業群工作7年，對to B業務場景積累了深厚的經驗與獨到見解。

招股書顯示，滿幫2020全年GTV（平台總交易額）達人民幣（下同）1,738億元，訂單量達7,170萬單，實現營收25.8億元，毛利率達49％，非美國通用會計準則（Non-GAAP）下實現淨利潤2.81億元。

2021年第一季，滿幫GTV達515億元，年增長108％；營收8.67億元，年增長97.7%，非美國通用會計準則（Non-GAAP）下淨利潤大增324.4％，達1.13億元。

滿幫共計280萬卡車司機在平台上完成貨運訂單，約佔中國中重型卡車司機的20％。在2021年第一季，平台貨主MAUs（月活躍用戶數）達122萬，完成運輸訂單2,210萬單，均呈現出顯著增長態勢，相較2020年同期的增長率分別為67％、170％。2021年3月，滿幫平台貨主MAUs（月活躍用戶數）已達140萬。

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