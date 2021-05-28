淡水高爾夫球場無視防疫遭重罰102萬 侯友宜痛批離譜：還會再去查察 11:262021/05/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（28日）痛批業者實在是很離譜，強調自己今天還會再去查察。（新北市新聞局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（28日）痛批業者實在是很離譜，強調自己今天還會再去查察。（新北市新聞局提供） 疫情嚴峻，新北八大行業都須停止營業，淡水揮皇高爾夫球場26日被民眾舉報，無視防疫規範27日仍繼續營業，遭新北市體育處開罰102萬元。新北市長侯友宜今（28日）痛批業者實在是很離譜，強調自己今天還會再去查察。 侯友宜說，淡水高爾夫球場真的實在是很離譜，所以局處稽查以後，重罰102萬，要求業者關門，昨天下午關門了，不過自己今天還會再去查察，如果繼續營業，一定重罰以外，還要斷水斷電，不讓他繼續營業。 陳時中稱假新聞罰300萬 藍委轟：「日媒報台灣奇蹟」要不要查 囂張男拒戴口罩 爆打超商店員頭爆血縫12針 新北重罰1萬5 (中時 ) #查察 #高爾夫球場 #重罰 #侯友宜 #離譜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 亞東醫院爆院內感染 侯友宜：明確知道感染源市民不用擔心 10:502021/05/17 生活 馬偕醫院「禁萬華、板橋者」遭批歧視 侯友宜：責成衛生局了解狀況 16:252021/05/17 生活 疫情持續升溫 侯友宜：新北進入準四級準備 15:092021/05/17 生活 監院公布財產申報 鄭文燦存款增加逾千萬 侯友宜減少近6百萬 10:412021/05/17 政治 雙北地區外出沒戴口罩 侯友宜：「拍照存證」就可開罰 16:482021/05/17 生活 負壓病房 全國剩297床 04:102021/05/17 焦點要聞 侯友宜轟封城指引模糊不清 陳時中：應早點提出來 15:222021/05/17 生活 疫情變化多 新北市長侯友宜下午記者會說明 10:352021/05/18 政治 柯文哲建議大學也要停課 侯友宜：當然建議停課 18:552021/05/17 生活 蘆洲分局駐五股分駐所員警染疫 侯友宜：緊急匡列24名員警與接觸民眾 16:112021/05/17 生活 生活熱門新聞 要下雨給冰雹！劇烈鋒面明來襲 降水一次灌7天 - 生活 4級警戒模擬！台北市確診數飆升 柯文哲周日做兵推 - 生活 中市公布最新確診足跡 遍布寶雅、全聯、家樂福 - 生活 台灣本土病例地圖曝光 一打開嚇到：附近確診者全都露 - 生活 影／日本要給台灣AZ疫苗？ 指揮中心回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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