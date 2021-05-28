新北市長侯友宜今（28日）痛批業者實在是很離譜，強調自己今天還會再去查察。（新北市新聞局提供）

疫情嚴峻，新北八大行業都須停止營業，淡水揮皇高爾夫球場26日被民眾舉報，無視防疫規範27日仍繼續營業，遭新北市體育處開罰102萬元。新北市長侯友宜今（28日）痛批業者實在是很離譜，強調自己今天還會再去查察。

侯友宜說，淡水高爾夫球場真的實在是很離譜，所以局處稽查以後，重罰102萬，要求業者關門，昨天下午關門了，不過自己今天還會再去查察，如果繼續營業，一定重罰以外，還要斷水斷電，不讓他繼續營業。

(中時 )