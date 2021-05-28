美國官員表示，美國今天告知俄羅斯，美國不會重新加入「開放天空條約」（Open Skies Treaty）。這項條約容許在會員國整體領域展開無武裝空中偵察飛行。

這名官員證實美聯社的報導。據美聯社報導，美國國務院表示，拜登政府今天通知俄方，美國不會重新加入開放天空條約。此時，美俄雙方正準備在下個月舉行領袖峰會。

路透社報導，這名官員說，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）已向俄國副外長表達這項決定，還說美國在北大西洋公約組織（NATO）的盟邦和其他合作夥伴都已接獲通知。

美國去年11月退出這項攸關武器管制與查驗的條約，並指控俄羅斯違反條約規定，但俄方否認。

俄羅斯政府今年1月宣布計劃退出開放天空條約，5 月11日向國會提交法案以確定脫離。克里姆林宮發言人當時說，俄羅斯退出的其中一個原因，是美國仍能透過締約的北約盟國取得情資。

開放天空條約在1992年簽署，2002年生效。條約規定，締約國得以在發出通知不久後，飛越彼此領空以監視可能的軍事行動。這項條約允許締約國蒐集彼此軍隊情資，目的是提升相互理解和信任，減少衝突的機會。

美聯社提到，美國今天表態不會重新加入開放天空條約，意味著美俄兩個擁核大國之間唯一的主要武器管制條約將只剩「新戰略武器裁減條約」（New START）。

美國前總統川普任內沒有延長「新戰略武器裁減條約」，此約原本預定在今年稍早到期，不過拜登政府上任後迅速採取行動，將這項條約延長5年，並且就川普政府退出開放天空條約一事展開檢討。

美國國務院表示，在檢討結束後，鑒於俄羅斯未能採取任何行動以繼續遵守規定，因此美國不打算重新加入，「此外，俄羅斯的行為不是一個致力於建立互信的合作夥伴所該有，包括最近有關烏克蘭的行動」。

拜登和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）6月16日將在瑞士日內瓦會談，設法在兩國關係急遽惡化之際尋求共識。

拜登昔日擔任參議員時支持開放天空條約，去年競選總統時也曾批評川普退出開放天空條約是「目光短淺」，如今卻表態無意重新加入，格外引發關注。

(中央社)