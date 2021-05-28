受到新冠肺炎疫情影響，全國各地的餐飲業、運輸業備受衝擊，高市府28日宣布推出「高雄好家載 防疫互助經濟」紓困方案，計畫將餐飲業、點餐平台整合，由計程車隊進行外送，民眾只要點餐滿499元，高市府就會補貼85元計程車外送的基本車資，預計下周就會開始實施。

高市府28日宣布推出「高雄好家載 防疫互助經濟」紓困方案，計畫將餐飲業、點餐平台整合，由計程車隊進行外送，民眾只要點餐滿499元，高市府就會補貼85元計程車外送的基本車資，預計下周就會開始實施。(高雄市新聞局提供)

高雄市的餐飲業約1萬9600家，就業人口約10萬人，銷售額月均55億元，由於疫情日益嚴峻，高雄市長陳其邁22日宣布全面禁內用後，高雄餐飲店家平均業績下滑近5成，而計程車業者的日均營業額更是慘淡，跟4月相比已經狂掉8成，在疫情肆虐下，兩個產業受到極大衝擊。

為了紓困兩大產業，市府和業者們經過溝通及整合，推出「高雄好家載 防疫互助經濟」紓困方案，預計將投入1億的預算，期待能創造超過8億的產值，同時幫助兩大業者紓困，希望透過數位工具，結合餐飲業者與計程車業者打造防疫互助經濟。

陳其邁表示，餐飲業及計程車司機，在疫情階段受到很大的影響，真的相當辛苦，因此推出新的紓困方案，希望結合餐飲業、計程車隊用最方便、最簡單的方式把好吃的料理送到民眾家裡，只要民眾點餐超過499元，政府會替民眾支出計程車1.5公里內的基本車資，若外送距離超過1.5公里，民眾也只需補差額。

交通局長張淑娟指出，交通局將會要求計程車業者，督導所屬運將落實防疫規範，包括接觸食品前手部應完成清消、自備外送保溫箱，以及送餐結束後立即進行箱體內清潔，運送途中也必須避免打開外部包裝，讓民眾安心防疫、享用美食。

(中時 )