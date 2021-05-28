前主播谷懷萱2018年和相識25年、交往5年的體育主播徐展元結婚，當時婚訊一出讓眾人驚訝獻上祝賀，昨(27日)谷懷萱發文，透露有人問她怎麼會肯嫁給總是騎機車代步的徐展元，她認為騎機車沒什麼不好，只要注意安全就好，又放閃說：「而且騎機車才能常常緊緊抱住展元不放」，讓網友閃瞎跪了。

谷懷萱過去是《新聞面對面》的主持人之一，2019年離開節目，3年前她嫁給徐展元成立幸福家庭，透露兩人原本只是大學同學關係，直到2014年徐展元離婚後，兩人才重啟聯繫告白相戀，徐展元當年只在中秋夜問她一句：「懷萱，妳要跟我結婚嗎？」谷懷萱沒想太多開心答應，並強調：「這句話沒有『嫁』沒有『娶』，兩個人公平自由在一起誰也不屈折誰」。

谷懷萱放閃回應喜歡騎機車代步主因。（圖／翻攝自我是谷懷萱臉書）

近日，谷懷萱發文，透露從小媽媽不讓他們學騎機車，怕危險，沒想到谷懷萱最後竟被騎機車的徐展元「載」走，常有人問谷懷萱怎麼願意騎機車代步，連老公都問過她這問題，徐展元原本的摩托車又老又舊，已有20年車齡，常壞到連機車行師傅都嚇壞，後來才因真的無法再修而報廢。

谷懷萱說，自己和老公結婚登記時也是騎機車去行政中心，並強調騎機車只要注意安全就好，並虧另一半：「騎機車才能常常緊緊抱住展元不放，只不過從一開始我的雙手還可以緊握，現在已經只能扶著軟軟的腰內肉，不管如何，因為展元，我都喜歡。」

谷懷萱更表示：「我常覺得我不像一般女生，很不愛逛化妝品買名牌包，當然還是擁有幾個朋友送的，但那些還是直接拿來用，沒有什麼名牌不名牌的差別，我覺得十個名牌包包敵不過展元深深吻我十次」，引來網友回：「誰可以跟我說這篇寫了什麼嗎？我戴墨鏡了還是看不到...」、「妳太棒了，難怪展元把妳捧在手掌心」、「墨鏡戴十支也不夠閃」、「太閃了啦！懷萱姐戴安全帽好可愛」。

(中時新聞網)