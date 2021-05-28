台東縣鹿野鄉瑞興部落師生日前發現1隻遭到犬群包圍的穿山甲，師生2人趕緊將其救起，並致電給部落生態講師林耿弘，隨後通報台東縣政府農業處畜產保育科，將其後送至池上鄉野灣野生動物保育協會，幸無大礙。

正打算返家的學童蔡豐翳疑惑問道：「老師，為什麼這群狗狗對著1顆球一直叫？」瑞興小學堂老師黃秀妹仔細一看，才驚覺學童口中的「球」竟是1隻穿山甲，因遭大批浪犬包圍，而將蜷縮成一團，黃見狀趕緊把穿山甲救起，並致電給瑞興部落生態講師林耿弘協助救援。

由於穿山甲為保育類，長期致力於自然生態保育的林耿弘得知後，馬上通報台東縣政府農業處畜保科，並與瑞興部落小學堂師生一起確認穿山甲有無受傷。林耿弘表示，雖然牠外觀看來並無明顯外傷，但考量牠出現在非正當棲地，推測是隻迷途穿山甲，此外，因其容易受到驚嚇致脫水，因此便立刻將其送至池上鄉的野灣野生動物保育協會。

野灣野生動物保育協會獸醫師江宜倫表示，所幸救援及時未受到傷害，經詳細檢查後，各項健康狀態皆正常，其性別為公，已是成熟個體，可獨立生活，於是選了一處合適地點將其野放。

一般認為，穿山甲的鱗甲有中藥療效，因此在華人市場中面臨著龐大的獵捕壓力，在全台保育觀念逐漸提升下，獵捕行為減少許多，但牠仍面著臨遭流浪犬隻圍捕的威脅。

台東縣政府農業處長許家豪得知後，對於瑞興部落小學堂的師生保育觀念正確，並拯救了穿山甲寶寶的性命感到相當欣慰，呼籲民眾如在野外遇上無受傷的穿山甲可就地野放，切莫迷信穿山甲具有療效而去獵捕和食用。此外，建議鄉親切勿棄養犬隻，以免犬隻流浪於生態敏感帶，避免威脅穿山甲生命。

(中時 )