首批莫德納今抵台 蔡英文：為了讓一切上軌道 必須低調謹慎進行 11:292021/05/28 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 首批莫德納今抵台 總統：為了讓一切上軌道，必須低調謹慎進行。（摘自蔡英文IG） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 首批15萬劑莫德納疫苗今將抵台，蔡英文總統在Instagram貼出照片表示，政府持續努力推進，但為了讓一切上軌道，這些都必須低調謹慎進行。 蔡總統表示，第一批15萬劑的Moderna疫苗 已經上飛機了，今天下午就會抵達台灣。她也向全國民眾喊話，「防疫是一場長期的戰爭，每一個台灣人都在堅持著。只要我們團結防疫，不分黨派，我們一定可以打贏這一仗。」 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 (中時 ) #莫德納 #疫苗 #蔡英文 #Moderna #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 建議設立方艙醫院 傅崐萁籲中央協助地方、企業取得疫苗 11:212021/05/18 政治 排穩台股、股東會報告 財委會是否取消 今協商 04:102021/05/18 金融．稅務 影》戰場擴及海上 以戰艦猛轟加薩 哈瑪斯打以石油平台 09:272021/05/18 軍事 台電限電恐變常態 4天停電2次 總統再道歉 04:102021/05/18 焦點要聞 「說兩天可出院」亞東86歲確診者死亡 家屬心痛：平民的無奈嗎 11:552021/05/18 生活 下任潛艦國造小組召集人 劉志斌呼聲高 04:102021/05/18 焦點要聞 《半導體》外資連兩日買超 台積電復電穩盤 09:442021/05/18 財經 國戰會論壇》分散式作戰之比特幣（譚傳毅） 10:002021/05/18 海納百川 兩岸隔離老鳥 最盼疫苗泡泡 04:102021/05/18 焦點新聞 周玉蔻臉書又獨家爆疫苗抵台時間 網驚：難怪股票大漲 11:082021/05/18 政治 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 10:342021/05/18 政治 政治熱門新聞 蔡英文這動作犯大忌 陳揮文怒轟：難怪彭文正一直質疑她論文 - 政治 政院宣布：家有國小以下孩童或特教生將發現金補貼 最快6月4日起入帳 - 政治 羅智強接獲蔡政府員工爆料 揭疫苗進口內幕 - 政治 紓困4.0發現金 最高補助3萬元 最快6／4起發放 - 政治 嗆陸阻台買BNT蔡英文臉書被灌爆 徐巧芯回一句6000人狂讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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