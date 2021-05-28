首批15萬劑莫德納疫苗今將抵台，蔡英文總統在Instagram貼出照片表示，政府持續努力推進，但為了讓一切上軌道，這些都必須低調謹慎進行。

蔡總統表示，第一批15萬劑的Moderna疫苗 已經上飛機了，今天下午就會抵達台灣。她也向全國民眾喊話，「防疫是一場長期的戰爭，每一個台灣人都在堅持著。只要我們團結防疫，不分黨派，我們一定可以打贏這一仗。」

(中時 )