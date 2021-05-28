LED廠佰鴻(3031)表示，將會持續發展多元化應用，除了現有應用外，也將會研發各種特殊波長或感測器封裝，拓展利基型市場，同時客製化LED產品設計亦為重要營運策略。

受惠LED產業逐步復甦，佰鴻第一季營運比去年同期好轉；營收3.36億元，季減11%，年增26%；毛利率上升至31.93%；稅後純益4740萬元，季減1.7%，年增約10倍，每股純益0.28元。前4月營收約5億元，年增29.43%。

佰鴻27日參加證交所「綠色經濟暨航運」業績發表，公司將持續精進客製化發展、拓展利基型市場，也會朝各類特殊波長或感測器封裝進行研發，看好照明未來將朝更多附加價值邁進。

佰鴻旗下產品應用多元，現有的應用領域包括3C電子產品、顯示器、家電、安控、感應遙控、辦公設備、醫療儀器、航空、照明、號誌標示、車用、智慧三表、自動機械等。

除了既有產品線外，佰鴻持續研發其他技術，如UVB311奈米封裝、UVC封裝，臭氧偵測、MID-IR波段、特殊波長LED封裝等；其中，UVB 311nm主要可應用於醫療領域，治療異位性皮膚炎等。

佰鴻今年也推出智慧型節能路燈，可搭配多款控制器及感測器進行環境監測，包括氣體、噪音、PM 2.5、溫溼度、風向風速等。另外，LED照明未來將可連結4G/5G發射器作為微型化基地台，也可與異業合作進行充電服務等。今年營運主軸，將持續往客製化LED產品發展，並拓展多元化的產品封裝。

(時報資訊)