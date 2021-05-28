美股消息面：

1.美國4月耐久品訂單月減1.3%，不如市場預期的月增0.7%。扣除國防項目的耐久品訂單持平。扣除運輸項目的耐久財訂單月增1%，優於市場預期的月增0.8%。扣除飛機的非國防資本財訂單月增2.3%，優於市場預估的月增0.8%。

2.美國勞工部周四公布，上周（截至5月22日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少3.8萬人，為40.6萬人，少於市場預估的42.5萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為45.875萬人，較前一周減少4.6萬人。截至5月15日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周減少9.6萬人，為364.2萬人。

3.美國最新公布的經濟數據意外強勁，周四國際油價上揚約1%，為連續第5日上漲，創下2月以來維持最長的記錄。紐約期油收漲64美分或0.96%，為每桶66.85美元。倫敦布蘭特期油收漲59美分或0.85%，為每桶69.46美元。

4.美國經濟數據報喜，但市場觀望即將發布的重要通膨數據，周四美元指數狹幅波動，尾盤微跌0.1%，仍在90附近徘徊。

5.美國債息上揚，周四紐約期金收跌5.3美元或0.3%，為每盎司1898.5美元，失守1900美元大關。

(時報資訊)