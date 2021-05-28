台灣本土疫情持續，防疫等級維持在第三級將延期到6月14日。高雄市政府今（28）日宣布針對受疫情影響嚴重的餐飲業及計程車業啟動紓困方案，將整合一卡通電子支付、線上點餐平台業者、餐飲業與高雄 14 家計程車隊共同推出「高雄好家載-防疫互助經濟」方案。

21.05.28「高雄好家載 防疫互助經濟」紓困方案記者會

由一卡通公司與線上點餐業者共同提供金流與資訊流的整合數位轉型方案，協助餐飲業者加入市府這次點餐外送專案，並與LINE Pay一同提供支付服務，搭配專案行銷宣傳，便利民眾連結點餐，再由餐飲業者結合計程車隊提供外送服務，透過跨業整合、創新互助模式，為受疫情影響業者提振商機，一起防疫度過難關。

疫情升溫禁店內用餐及民眾減少外出，餐飲業及計程車業受疫情衝擊很大，多數實體店家面臨業績危機，一卡通公司董事長李懷仁強調，疫情期間除與LINE Pay一起提供讓民眾及店家安心的免接觸行動支付工具外，這次與多家線上點餐平台，攜手參與高市府「高雄好家載」，啟動防疫互助經濟」紓困方案，也是在疫情艱困的時期，響應政府的防疫與紓困的政策。

這個方案是多贏方案，讓市民可以在家輕鬆防疫享美食，另一方面協助受創甚深的計程車業者，更可以成為餐飲業者強而有力的後盾，進行數位轉型，跨入線上服務領域，提供數位行銷管道開拓客源，有興趣參加高市府這方案的店家，可以洽一卡通公司官網線上客服留言或致電服專線07-7912000。

「高雄好家載-防疫互助經濟」紓困方案，餐飲業者只要加入市府推薦的線上點餐平台業者，搭配使用一卡通電子支付，點餐只要訂單滿 499 元，店家就可以呼叫計程車隊提供外送服務，市府即補貼 85 元計程車資，民眾即可安心在家享受美食，「網路下單」到「餐廳廚房」，再由「運將送餐」到「你家桌上」，預期將有數千家餐飲業者以及超過 5,000 多名計程車運將參與，合作防疫，共創經濟。

(科技)