大亞電力線纜及漆包線第三季訂單滿手，近年布局太陽能電廠及儲能系統兩大綠能產業有成，公平會剛核准大亞綠能併購大同旗下志光能源，下半年建太陽能電廠，預計2022年底併聯發電，總建置容量從目前120MW增至240MW，太陽能電廠及儲能系統等綠能產業，未來將增添大亞獲利新動能。

大亞今(28)日股價上漲0.65元而以27.55元開出，盤中最高達29.30元，目前呈現上漲走勢。

大亞第一季因國際銅價飆漲、銅庫存價格相對較低，營收及獲利均創同期新高。首季銅銷售12,394噸，全年銅銷售可望超過去年45,309噸，第一合併營收60.12億元，EPS達0.74元，雙雙改寫同期新高。前四月合併營收81.86億元，年成長50.65％，也改寫同期新高。

大亞表示，大亞近年積極布局太陽能廠及儲能系統，大亞子公司大亞綠能斥資9.38億元，購入大同轉投資志光能源位於台南七股漁電共生太陽能電廠案場，此併購案上週三（19日）接獲公平會核准，後續將進行股權交割、建置，將分兩階段建置，第一階段建置容量85MW，預計明年8月掛表；第二階段建置容量35MW，預計明年底併聯發電。加上大亞已建置太陽能電廠120MW，2022年底總建置容量可達240MW。

大亞子公司心忠電業去年在台南學甲完成發電容量76MW太陽能電廠建置，去年12月8日掛表，預計5月底、6月取得電業執照之後，一次認列去年底迄今長達6個月發電收入，金額約2億多元，使得全年大亞發電收入達5億多元。

大亞指出，大亞近2、3年布局儲能系統，先在台南關廟建置每小時600伏的儲能站，今年又在大亞工廠建置1MW儲能站，今年計畫再建置10MW儲能站，等台電7月1日正式推廣儲能站建置，大亞可將儲能站電力賣給台電。此外，大亞子公司協同能源剛與電池模組廠天宇策略聯盟，天宇提供電池模組設計及生產，協同能源負責BMS及EMS技術整合，共同推廣業務與售後維運服務。

(工商 )