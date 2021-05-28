這次本土疫情失控，確診和死亡人數不斷攀新高，國內疫苗進口與施打數量過低，地方政治自救聲浪不斷。財信傳媒董事長謝金河表示，國產疫苗進度如何，主政者應充分揭露資訊，解除民眾恐慌和疑慮；另外，他分析國內外疫苗股股價，美國輝瑞已經生產數億支疫苗，但股價沒有什麼波動，我們高端疫苗還沒有上路，股價漲了近10倍，這是我們要反省的。

謝金河在臉書發文指出，台灣的口罩國家隊給台灣帶來了好彩頭，也讓台灣過了一年多的好日子，但這次防疫出現了破口，我們沒有上次的幸運，關鍵在我們沒有組成疫苗國家隊。

他提到，疫情如果蔓延下去，疫苗會成為國力競技的指標，下一步是強國一定以舉國之力發展疫苗，台灣在兩岸敏感的時刻，如果疫苗受制於人，未來面對的考驗一定很沈重，因為中國一定會以各種手段阻止台灣取得疫苗，台灣如果沒有疫苗，島內各種力量一定會群起要求台灣要接受中國疫苗。

謝金河說，這次疫情來得又急又猛，所有的人都在談論疫苗，這個時候疫情指揮中心又有很多地方說不清楚，導致全島壓力爆棚。現在中國涉台系統開始使力，有些地方政府要自掏腰包買疫苗，政府如何應對？國產疫苗到底進度如何？這個時候，主政者要讓資訊充分揭露，儘量解除民眾的恐慌及疑慮。

謝金河表示，他把美國的輝瑞製藥股價和台灣的高端疫苗比對一下，輝瑞已經生產數億支疫苗，但股價沒有什麼波動，我們高端疫苗還沒有上路，股價漲了近10倍！這些年，政府給了生技產業很多租稅優惠及資源，但南韓今年前4月快篩檢測及生物製劑出口值超過11億美元，台灣產值很少，只有股價跳動很活躍，這是我們要反省的。

(中時新聞網)