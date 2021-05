台科大建築所碩士生賴翰宇設計「垂直防火生態塔」(Fireproof Ecological Vertical Tower),獲有「設計屆奧斯卡」之稱的德國iF設計新秀獎(2021 iF Design Talent Award)最大獎Best of the Year的肯定,並獲頒3500歐元獎金,是目前台灣所獲頒最大獎項和獎金金額。

德國iF官網於歐洲時間5月25日公布2021 iF Design Talent Award得獎結果,iF設計新秀獎是世界各地學生的最重要的設計獎之一,今年競賽類別以聯合國的可持續發展目標(Sustainable Development Goals)為題,每年約有5300多件來自49個國家地區的參賽作品,今年全球只選出6件BEST OF THE YEAR的最大獎項,頒發不同金額競賽獎金。

台科大得獎作品『垂直防火生態塔』是建築系副教授陳彥廷指導碩士生賴翰宇設計,透過編織技術強化結構,結合防火材料的融入,築成為一座防火的高塔,打造一個動物可在森林大火發生時的避難處。

賴翰宇表示,大概在一年多前看到澳洲大火的新聞,就注意到森林大火對動物生態有很大的迫害,新聞中可看到森林大火發生快到令人無法反應,溫度之高導致無法輕易撲滅,澳洲的大火估計已有超過10億隻動物在大火中喪生,許多都為澳洲大陸本土獨有動物生態,因此,提出「防火生態塔」的概念,期望未來發生大火時可以增加各種動物的存活機會,能夠減少對於動物生態的破壞。

賴翰宇說,「垂直防火生態塔」,外層以線性建材融入防火的科技技術,將作為抵擋火的主要結構,內部以雨季收集的雨水做為能量以及阻擋熱輻射使用,發生火災時可以讓動物有機會往內部躲藏,也增加人類救援時間,不至於對動物生態造成毀滅性的打擊。此外,內部還是有仿生的自然設計,在無大火時,動物也能棲息。

賴翰宇表示,為了對防火素材有更多的了解,希望能找出可通透又防火的方式,還特別請教了消防員,最期待如果作品可以真的實現,能避免大量動物死亡和生態浩劫。

台科大校長顏家鈺表示,每年舉辦兩次國iF設計新秀獎是全球頂尖設計學生們角逐的設計獎項,賴翰宇能拿下首獎獲得3500歐元是目前台灣表現最好的成績,除了展現台科大同學關懷永續發展的全球議題外,也呈現扎實的設計能力。

(旺報 )