台股今(28日)開高走高，新台幣匯率聯袂走升，盤中一度升值9.2分，觸及27.730元兌1美元，來到近24年以來新高。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今日以27.810元兌1美元開出，升值1.2分，盤中一度觸及27.730元價位，升值9.2分，目前盤中最低即開盤價。

美元指數周四(27日)力守90關卡，觀察亞洲主要貨幣表現以新台幣表現相對強勢，因央行27日有進場調節，預料今日收盤升值幅度可望收斂。

台股開盤以16690.04點開出，上漲88.43點，指數在電子權值股、鋼鐵、航運帶領下開高走高，站上16800點，上漲逾200點。

美股4大指數周四漲多跌少，道瓊工業指數開高走高，終場上揚141.59點(0.41%)，以34464.64點作收，標普500指數收盤上漲4.89點(或0.12%)，收在4200.88點，以科技股為主的那斯達克指數終場小跌1.72點(或0.01%)，收在13736.28點，費城半導體指數收盤也上漲18.29點(或0.58%)，收在3159.27點。

(中時新聞網)