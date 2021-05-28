大陸智慧電動汽車（EV）行業的技術人員短缺，正成為工程師、工人乃至後勤人員的福音。這些希望在中國蓬勃發展的汽車市場中搶佔更大份額的汽車製造商，正努力吸引更多人才加盟。

網易科技報導，領先電動汽車初創企業的巨額融資，以及科技巨頭和傳統汽車製造商大舉開發新電動車型，引發了激烈的人才競爭。許多求職者從不同的雇主那裡收到了多份工作邀約，並得到了高達50％的大幅加薪承諾。

招聘服務公司Joinlink Consulting高管洪淩雲表示，供需平衡在2020年下半年出現了變化，當時汽車行業人才成為就業市場上的稀缺資產。隨著大量實力雄厚的公司進入電動汽車市場，高級工程師嚴重短缺。

大陸電動汽車市場正吸引著國內頂尖科技公司的投資。隨著中國駕車者越來越多地從傳統汽車轉向電動汽車，電信設備巨頭華為、智慧手機製造商小米、搜尋引擎百度和無人機製造商大疆都加入了這一潮流。家電巨頭美的在3月份收購了汽車零部件供應商合康新能後，預計也將進軍電動汽車領域。

近年來，汽車行業從傳統內燃機向電氣化、自動駕駛和數位連接的急速轉變，吸引了數十億美元的投資，用於開發新車型、建設生產設施和建立銷售團隊。

華北理工大學汽車產業創新研究中心分析師David Zhang表示，技術人員短缺是電動汽車行業投資熱潮導致的結果，而且這種狀況將持續數年。所有參與者都站在旋風中，希望隨著資本的湧入取得更大成功。

瑞銀分析師Paul Gong表示，資金籌集增強了汽車製造商的財務實力，使它們能夠向研發和生產團隊中急需的員工提供豐厚的薪酬福利。美國銀行分析師在今年早些時候的研究報告中表示，在全球範圍內，汽車行業的完全電氣化將耗資超過2.5兆美元。

資料顯示，自2020年初以來，中國三大特斯拉挑戰者（均在紐約上市）總共籌集了超過200億美元的資金。蔚來股價在過去12個月裡飆升了11倍，使這家成立僅6年的汽車製造商市值達到638億美元，超過了福特汽車公司。

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