近日人民幣升勢凌厲，大陸全國外匯市場自律機制第七次工作會議27日召開，會議認為，當前外匯市場總體平衡。未來，影響匯率的市場因素和政策因素很多，人民幣既可能升值，也可能貶值。沒有任何人可以準確預測匯率走勢。企業和金融機構都應積極適應匯率雙向波動的狀態。企業要聚焦主業，樹立風險中性理念，避免偏離風險中性的炒匯行為，不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。

證券時報報導，會議還認為，不論是短期還是中長期，匯率測不准是必然，雙向波動是常態，不論是政府、機構還是個人，都要避免被預測結論誤導。以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度適合中國國情，應當長期堅持。在這一匯率制度下，匯率不能作為工具，既不能用來貶值刺激出口，也不能用來升值抵消大宗商品價格上漲影響。關鍵是管理好預期，堅決打擊各種惡意操縱市場、惡意製造單邊預期的行為。

上述表態回應了近期市場對於人民幣匯率的諸多爭議，再次強調人民幣匯率以市場供求為基礎。華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，結合近期官方對匯率的表態看，可以看出中國人民銀行對人民幣匯率水平並不預設點位，而是更多交由市場決定，匯率彈性會進一步加大，只有市場存在過度交易慣性的時候才會做適度的預期指引。

國際大宗商品價格暴漲背景下，通過人民幣升值以幫助對抗輸入性通膨的呼聲漸高，此次會議明確匯率不能作為工具，不能用來升值抵消大宗商品價格上漲影響予以正面回應。

平安證券首席經濟學家鍾正生也表示，本輪中國大宗商品漲價不能單純定義為輸入性，國內政策因素和部分核心原材料供應不足也起到了關鍵影響。應對本輪通膨壓力還需多措並舉，以緩和國內大宗商品供應緊張問題為著眼點。至於人民幣匯率的走勢，還是交給市場供求和國際金融市場變化決定為好，不必也不宜對其賦予更多的「念想」。

實際上，儘管近期人民幣兌美元匯率走勢強勁，但人民幣兌一籃子貨幣的表現較為淡定。CFETS人民幣匯率指數4月以來升幅僅為0.32％左右，遠小於同期在岸人民幣兌美元超2％的升幅；同時，人民幣兌美元匯率4月以來的升幅也弱於同期美元指數的下跌幅度。 嘉盛集團資深分析師喬．佩里表示，在人民幣兌美元升值的同時，兌歐元、英鎊、加元等今年3月以來都是在走弱而非走強，人民幣對一籃子貨幣的表現並不十分強勢。本週以來，人民幣中間價與我們的模型預測基本吻合，這說明人行放手於市場的態度。

(工商 )