行政院發言人羅秉成今（28）日表示，針對6月4日後預計展開的紓困作業，院長蘇貞昌7點半召開防疫紓困會議，因應疫情發展影響，針對家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，討論防疫期間一次性定額現金的「孩童家庭防疫補貼」，以減輕父母育兒負擔。

蘇貞昌8點隨即召開部會紓困行政作業流程會議，討論受理申請流程、表單設計、線上與臨櫃受理作業、現金核發等工作。9點再與執政黨立院黨團總召柯建銘等幹部，會商紓困特別條例修法相關議題，並就上述「孩童家庭防疫補貼」政策交換意見，爭取支持本會期通過修法。

蘇貞昌表示，在考量政府財政、減輕育兒家庭防疫期間負擔下，希望能針對有國小以下孩童與國、高中身心障礙、特教學生的家庭，酌予一次性定額現金補貼。若能獲得立院支持，後續請教育部和衛福部做好相關受理和發放流程設計。

蘇貞昌強調，去年疫情發生後，政府紓困共有524萬人獲得現金補助、142萬人獲得貸款補助，701萬人得到相關負擔減免，共約1367萬人得到紓困協助。由於去年紓困及時，才能讓台灣迅速走出難關，受衝擊產業降低損失，配合振興成功加乘，創造一枝獨秀的經濟成長。

蘇貞昌請各部會盤點去年遭遇種種問題，加強準備行政前置作業，只要去年已符資格已有填過申請資料的人，政府會在下周立法院通過修正案、行政院再向立法院提出特別預算後，以最短時間直接匯入帳戶並即時通知，無需再經申請程序。

針對此次新申請者，蘇貞昌指示應做好線上申請和後端資格審查設計，降低臨櫃申請人流及接觸，亦減低行政負擔。他最後表示，此波變種病毒來得又快又急，許多行業及家庭均面臨巨大衝擊，請各部會針對各項作業加強流程演練，讓發放作業順利。

(時報資訊)