即使在疫情嚴峻之下，不少企業仍在拓展經營上有亮眼表現，信義全球資產公司統計今年上市櫃法人在內科廠辦交易規模，截至5/25來到88億元，已比去年一整年的55億元高，其中整棟交易就有2筆。此外，企業需求也持續帶動大內科廠辦開發，調查目前已取得建照擬興建的土地中，未來預計有17棟約3萬多坪的廠辦面積可供應需求企業。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，內科是北市主要交易熱區，主要是平均屋齡較新，且因廠辦單價仍較市中心低，對於需求大面積辦公的企業，購置成本較低。今年內科廠辦交易熱絡，從大型交易中可看到包含威剛科技、第一金人壽保險、和潤企業等都在此購置廠辦；此外，內科自2017年起，已連續五年都有整棟廠辦交易出現，今年也有2筆整棟交易，包含聯發科以及亞尼克(果)子工房，分別以32.6億元、4億元買下文德段整棟廠辦。

企業強勁需求也帶動此區土地開發，調查目前大內科已取得建照擬興建的土地，未來預計釋出的廠辦面積(包含企業總部自用與建商開發)，從地段別來看，西湖段可新增逾9,000坪；文德段可新增約7,000坪；而近期舊宗段整棟交易熱絡也帶動此區開發，可新增逾12,000坪，為目前大內科最多；另外潭美段也可新增約3,000坪面積。而除了建商、企業加快腳步開發興建外，近期也觀察到像是中華賓士等多家大型車商，看準高科技就業族群商機，在此進駐設立展售服務中心。

總經理柯宏安表示，截至四、五月內科都仍陸續有上市櫃法人大型交易記錄，但目前疫情趨嚴峻，且此區也是許多上市櫃企業總部、高科技業的群聚重鎮，對於疫情變化的因應相信會採更高規格，未來短時間的市場交易狀況需再觀察，但長期來看，內科未來還會有規劃中的捷運環狀線東環段，讓交通運輸可更加改善便利，預期企業對於大內科的需求仍會持續。

(時報資訊)