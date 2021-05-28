隔夜美股小漲，周五香港股市溫和走高，目前恆生指數上漲0.5%，為29252.32點，稍早前受陸股帶動，一度上揚220點，站上29333點，創下近1個月新高。

國企股目前漲0.04%，為10853.28點。

在美國周末長假前，美股表現淡靜，由經濟解封受惠股撐盤，道瓊指數和標普500指數小漲作收，那斯達克指數幾近持平。

恆生科技股目前漲0.74%，為8063.84點。美團今日將公布業績，目前跌0.8%。

京東物流首日掛牌，其股價以大漲14%開出，但目前已經拉回至平盤。

追隨隔夜美股盤勢，舊經濟藍籌股上揚為港股帶來支撐。匯豐控股目前漲3.5%。該銀行前一日宣布將退出美國個人銀行業務。

長實集團勁揚4.2%，在藍籌股中表現最佳。

隔晚倫敦期銅價格大漲逾3%，報每噸近10300美元，受此激勵，資源股走強，江銅和中鋁均上漲4%。

(時報資訊)